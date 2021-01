Mette Frederiksen og Jakob Ellemann glider af på radikalt pres i Støjbergsagen

Det svæver fortsat i det uvisse, om der skal der rejses en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) eller ej i forbindelse med sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Socialdemokratiet og Venstre, som har de afgørende mandater, har endnu ikke gjort deres stilling op.

Det står klart i forbindelse med en partilederdebat mellem statsminister Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Sofie Carsten Nielsen (R) ved De Radikales nytårsstævne lørdag.

Både Mette Frederiksen og Ellemann-Jensen fastslår, at deres respektive partier først tager stilling i næste uge.

»Jeg synes ikke, det her egner sig til en politisk debat. Det her er jura og nødvendigheden af, at man som ministre selvfølgelig overholder landets love«, siger Frederiksen.

Fra Ellemann-Jensen lyder det:

»Vi kan ikke leve med, at folk skal være i tvivl om, hvorvidt vi er et parti, der går ind for lov og orden. Jeg vil så også sige, at man tydeligvis har haft tid til at drøfte det her i den radikale folketingsgruppe, og det skal vi også have tid til i Venstres folketingsgruppe«.

»Det er ikke nemt i en folketingsgruppe som vores, hvor det angår en af kollegerne. Der har vi brug for at have en ordentlig drøftelse, hvor vi kan se hinanden i øjnene og melde ud i fællesskab«.

Ellemann-Jensen, som mod slutningen af året bad Støjberg træde tilbage som Venstres næstformand grundet uenigheder, hvilket hun gjorde, tilføjer, at ’det her er ikke nemt’.

De radikale ønsker en rigsretssag

Heller ikke massivt pres fra Sofie Carsten Nielsen forud for nytårsstævnet rokker ved Frederiksen og Ellemann-Jensen. De Radikale er for en rigsret.

»Det er fair, at de har brug for at tage diskussioner i deres grupper«, siger Sofie Carsten Nielsen, som dog igen opfordrer både Socialdemokratiet og Venstre til at sige god for en rigsret.

Grundet coronakrisen finder nytårsstævnet ikke sted i Nyborg som normalt, men virtuelt.

ritzau