Pia Kjærsgaard: Folketing på vågeblus forsinker vigtig lovgivning

Folketingets tidligere formand Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti mener ikke, at det er en god idé at skrue ned for dele af lovgivningsarbejdet i Folketinget, sådan som regeringen har forslået, siger hun onsdag forud for et møde i Udvalget for Forretningsorden i Folketinget.

»Naturligvis skal vi tage alle de restriktioner, som vi kan komme i tanke om herinde. Det gør vi også både i Folketingssalen og rundt om«, siger hun.

»Men vi (Dansk Folkeparti, red.) bryder os ikke om at lukke ned for folkestyret. Der er så meget lovgivning til gavn for borgerne, som skal på plads. Det bliver sat på standby i mange måneder«.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen vil igen have sat Folketingets arbejde delvist i bero på grund af situationen med covid-19. Det skal foreløbig gælde frem til vinterferien midt i februar.

Jeg må sige, folk handler stadigvæk i Bilka. Hvorfor kan man så ikke udføre nødvendigt arbejde i Folketinget? Pia Kjærsgaard (DF)

Hun mener, at det er en overreaktion at sætte lovgivningsarbejde på pause. Fordi meget af Folketingets arbejde er blevet virtuelt, hvor medlemmer blandt andet deltager på udvalgsmøder virtuelt gennem programmet Teams. Derudover er det en unødig svækkelse af den demokratiske kontrol med regeringen, mener hun.

»At man ikke skal kunne tage et samråd i udvalgene over Teams, det forstår jeg slet ikke«, siger hun.

Samtidig peger på hun, at andre vigtige dele af samfundet fortsat fungerer.

»Jeg må sige, folk handler stadigvæk i Bilka. Hvorfor kan man så ikke udføre nødvendigt arbejde i Folketinget?«, siger hun.

Modsat Dansk Folkeparti har både Venstre og Enhedslisten på forhånd erklæret deres støtte til at skrue ned for lovgivningsarbejdet i Folketinget.

ritzau