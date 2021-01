Splittet Venstre støtter en rigsretssag mod Støjberg

Venstres folketingsgruppe stemmer for en rigsretssag mod mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Sådan lyder det fra Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, efter at partiets folketingsgruppe torsdag morgen har holdt gruppemøde om sagen om de ulovlige adskillelser af asylpar tilbage i 2016, da Støjberg som minister beordrede adskillelser.

Ellemann-Jensen henviste til de to advokater, der på Folketingets vegne har vurderet, at Instrukskommissionens beretning danner grundlag for en rigsretssag, og at der er en rimelig formodning om, at hun også vil blive dømt.

»De anklager havde jeg ønsket kunne gå væk. Jeg havde ønsket, at de kunne forsvinde på anden måde end ved en rigsretssag. Det kan de ikke, og derfor støtter Venstre nedsættelsen af en rigsret mod Inger Støjberg for den ulovlige instruks«, siger formanden.

Han betegner gruppemødet som »følelsesladet«, hvorfor gruppen bliver fritstillet.

»Det her handler om en kollega; en dygtig kollega; en kær kollega. Derfor så er det også min beslutning, at Venstres gruppe stilles frit. Vi har brug for en afklaring, men vi har også brug for, at der tages hensyn til, at der er mennesker, som har været kolleger i 20 år. Og derfor er der mange følelser på spil også. Det betyder, at der er ni, der kommer til at stemme nej til nedsættelsen af en rigsret. Det mener jeg godt, at vi kan rumme i Venstre, for det her handler også om andet og mere end politik«.

Han tilføjer:

»Det, der er vigtigt for mig, er at få en afklaring af det her spørgsmål. For de anklager om, at Venstre ikke skulle kære sig om lov og ret, når det gælder vores egne – de anklager kan jeg ikke leve med«.

Han lægger ikke skjul på, at han helst havde været anklagen foruden.

»Men de anklager, som hænger over os, de anklager, der hænger over Inger, er så alvorlige, og de kan ikke stå uimodsagt. Vi kan ikke bare trække på skuldrene og tro, at det går væk. Når sådan nogle anklager rejses, så er vi nødt til at få dem modbevist, og det er der ikke andre værktøjer til end en rigsret«.

På spørgsmålet, om han forventer, at Støjberg i den kommende rigsretssag vil blive kendt skyldig, svarer Venstre-formanden »nej«.

»Nej, vi har haft vores to egne advokater til også at se på den her sag, og de siger, at sagen ikke er så sort-hvid, som man kan få et indtryk af i Instrukskomissionens beretning. Derfor er det jo også min forhåbning, at den her sag vil føre til en frifindelse. Det er det, vi håber på i Venstre. Men derfor er vi nødt til stadig væk at have en afklaring«.

Om Støjberg kan fortsætte som retsordfører, er endnu uvist.

»Det har vi simpelthen ikke taget stilling til. Det har vi ikke drøftet. Vi har møde i Venstres gruppebestyrelse senere i dag, hvor vi vil drøfte det«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I forvejen flertal

Meldingen fra Venstre kommer kort efter, at Socialdemokratiet – ligeledes på et formiddagsgruppemøde torsdag – er blevet enige om, at partiet stemmer for en rigsret, hvorved flertallet i forvejen kan konstateres.

På forhånd havde Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti meldt ud, at de stemmer for en rigsret, mens Venstres tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, der nu er løsgænger i Folketinget, onsdag meddelte, at han stemmer imod en rigsretssag mod sin tidligere minister.

Sagen har allerede fået store konsekvenser i Venstre, da Ellemann-Jensen i december meddelte, at han potentielt kunne komme til at stemme for en rigsretssag mod sin daværende næstformand.

Det førte til åbenlys uenighed mellem de to og resulterede i, at Støjberg efter pres trak sig fra næstformandsposten. Siden har der været spænding om, hvorvidt hun kan være på vej ud af Venstre.