Der er kun én kandidat, der vil afløse Støjberg

Kun Stephanie Lose (V) har meldt sig som kandidat til posten som Venstres næstformand.

Det skriver TV 2.

Ifølge TV 2 udløb fristen for at melde sig søndag. Det fremgår af en mail fra Venstre til alle partiets medlemmer, som mediet er i besiddelse af.

Lose afløser Inger Støjberg (V), der valgte at trække sig som næstformand 29. december. Blandt andre på opfordring af Venstre-formand Jakob-Ellemann-Jensen.

Parløbet mellem Ellemann-Jensen og Støjberg fungerede ifølge Ellemann-Jensen ikke længere. Blandt andet har Ellemann-Jensen kaldt Støjberg for illoyal.

Lose er i dag både formand for Region Syddanmark og Danske Regioner. Hun meldte sig som kandidat 7. januar. Som den første. Og altså den sidste.

»Jeg stiller op, fordi jeg tror, jeg kan bidrage til at udvikle Venstres organisation og politik«.

»Og jeg tror, det vil være rigtig godt for Venstre at have en næstformand, der har sin base uden for Christiansborg«, sagde Lose, som understregede, at hun vil genopstille til regionsrådsvalget i november.

Lose ønsker ny tilgang til næstformandsposten

I årevis har både formand og næstformand ellers haft deres daglige gang i Folketinget. Men Lose ønsker en ny tilgang til posten.

Hun vil lade det være op til formanden og folketingsgruppen at tegne den politiske linje i medierne. Her har Støjberg og Ellemann-Jensen flere gange været uenige.

Lose vælges officielt søndag på et ekstraordinært landsmøde. Og fast står det allerede, at de store klapsalver vil udeblive.

Grundet coronasituationen afholdes det ekstraordinære landsmøde nemlig digitalt. Det betyder, at de delegerede skal stemme hjemmefra.

Ellemann-Jensen har i flere interview udtalt, at Venstre har mange gode kandidater til posten som næstformand. Loses navn blev hurtigt kastet i kandidatpuljen. Og da hun meldte sig, vurderede flere politiske iagttagere, at hun ville blive den eneste kandidat.

»Jeg har ingen ambitioner om at begynde at gå med diademer. Min tilgang er, at jeg har min daglige base i det regionale Venstre«, sagde Lose, da hun meldte sig på banen.

Kort efter Loses melding sagde Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), til TV Midtvest, at han ikke ønskede et kampvalg, og at han derfor opgav at stille op.

Den tidligere håndboldtræner havde tidligere meldt ud, at han overvejede at stille op. Wilbek ville dog kun stille op, hvis tre krav var opfyldt. Det ene handlede om, at der ikke skulle være modkandidater.

ritzau