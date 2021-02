Radikale kamphaner slutter fred: Sofie Carsten Nielsen forfremmer Martin Lidegaard

Da den radikale røg havde lagt sig efter partiets dramatiske gruppemøde på Den Sorte Diamant i efteråret, som endte med at daværende partileder Morten Østergaard gik af, tog Martin Lidegaard en timeout fra sit parti.

Han havde tabt et kampvalg om et afløse Østergaard til Sofie Carsten Nielsen og vidste ikke, om han overhovedet ville blive i partiet.

Nu er Martin Lidegaards selvvalgte tænkepause slut, og efter en stribe samtaler med Sofie Carsten Nielsen er de to radikale profiler blevet forsonet.

Martin Lidegaard er således blevet forfremmet til ny næstformand i Radikale Venstre på bekostning af Andreas Steenberg, der dog forbliver i gruppeledelsen.

»Det hedder jo formelt stedfortrædende leder i vores forretningsorden. Men det, synes vi, er en lidt kikset og lang betegnelse. Så jeg tror bare, jeg kommer til at kalde mig for næstformand. Men ja, jeg er nummer to«, siger Martin Lidegaard til Politiken.

Han er flankeret af Sofie Carsten Nielsen i anledningen af, at Radikale Venstres folketingsgruppe torsdag har konstitueret sig på ny, efter at både Jens Rohde og Ida Auken for nylig meldte sig ud af partiet.

»Jeg har spurgt Martin, om ikke han vil være med i gruppeledelsen, for det synes jeg, at vi har brug for. Det har vi så brugt tid på at tale sammen om. Hvad er det egentlig, vi mener, at der skal til? Hvad har Danmark behov for. Vi er forskellige mennesker. Vi lægger også tonen lidt forskellige steder. Men det er sundt. Det er godt. Det skal vi kunne rumme«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ledelsesrokaden indebærer, at Andreas Steenberg rykker ned i hierarkiet og bliver ny nummer tre i den radikale folketingsgruppes ledelse.

