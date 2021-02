Ellemann vil have fleksibel genåbning: »Og går det, så går det. Går det ikke, så kan man lukke ned igen«

Lad bilforhandleren lukke en kunde eller to ind i sine store lokaler, når bilen alligevel gerne må afleveres på værkstedet.

Lad boghandleren have tre kunder med mundbind på og god afstand til hinanden i butikken, når man i forvejen kan købe bøger i supermarkedet.

Lad frisøren iført mundbind modtage en kunde ad gangen i salonen, som sprittes godt af.

Og få åbnet efterskolerne og gjort dem til sociale bobler, hvor alle er testet, inden de vender retur, så elevernes ve og vel samt trivsel styrkes.

Sådan lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i en kronik i Berlingske om genåbningen af samfundet.

Plads til større risikovillighed og forskelsbehandling

Ellemann-Jensen ønsker en mere fleksibel genåbning. Her skal der være plads til større risikovillighed og være en accept af forskelsbehandling. For der kan ikke åbnes lige meget alle steder, skriver han.

»Vi bliver nødt til at prøve nogle af de her ting af, uden at vi sætter smittekontrollen over styr«.

»Men det kræver selvfølgelig, at vi som samfund er villige til at acceptere en lidt større risiko, og at vi er villige til at forsøge os med en fleksibel genåbning, hvor vi ikke kan garantere at behandle alle helt ens«.

»Og det kræver en tro på det individuelle ansvar. Den tro har jeg«, skriver Ellemann-Jensen.

»Vi bliver nødt til at se på mulighederne og ikke kun begrænsningerne. Det bør vi kunne gøre, i takt med at de mest sårbare bliver vaccineret, og vi får stadigt bedre styr på test og smitteopsporing«, skriver han.

Kronikken kommer samme dag, som partiernes sundhedsordførere er blevet orienteret om beregninger af en regional genåbning.

Eksperter skal ifølge regeringen kigge på detailhandel, ældre elever og udendørs idræt. Umiddelbart er der ikke kommet nyt frem.

I denne uge blev de landsdækkende restriktioner, som gælder måneden ud, lempet, da eleverne i 0.–4. klasse er vendt tilbage i skolen.

Ellemann-Jensen understreger, at han ikke er ligeglad med sundheden, hvis nogen skulle mene det på baggrund af kronikken.

»Men jeg er heller ikke ligeglad med resten af samfundet. Jeg er ikke ligeglad med, om mennesker har et arbejde at vende tilbage til efter corona. Jeg er ikke ligeglad med, om vores børn kan trives og komme tilbage i skole«.

»Jeg er ikke ligeglad med, om vi kan få en mere almindelig hverdag. Jeg er ikke ligeglad med, hvordan denne nedlukning påvirker os såvel fysisk som psykisk«, skriver han.

Skulle regeringen fremlægge en plan for eksempelvis genåbning af detailhandlen, og den viser sig at være forkert grundet stigende smitte, så vil Venstre ikke komme efter regeringen, siger Ellemann-Jensen til Ritzau:

»Så kan man lukke ned igen. Min appel er, at lad os nu forsøge stille og roligt og forsigtigt at få åbnet nogle steder, hvor det giver mening, og hvor vi kan gøre det på en sundhedsfaglig forsvarlig måde«.

»Og går det, så går det. Går det ikke, så kan man lukke ned igen«.

ritzau