Mette F. indkalder til pressemøde efter indgået genåbningsaftale

Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 17.30 om coronasituationen i Danmark. Det oplyser Statsministeriet. Der er netop onsdag formiddag indgået genåbningsaftale.

Den er indgået mellem regeringen og dens støttepartier. Altså De Radikale, SF og Enhedslisten.

Ved præsentationen af aftalen klokken 11 var statsminister Mette Frederiksen ikke selv til stede. Men det vil hun altså være klokken 17.30.

Den gradvise genåbning af samfundet begynder fra 1. marts.

Aftalen betyder blandt andet, at udvalgsvarebutikker, eksempelvis tøj- og møbelbutikker, op til 5000 kvadratmeter kan genåbnes med skærpede afstandskrav fra 1. marts i hele landet. Dog ikke butikker placeret i storcentre.

Større butikker kan også åbne for et begrænset antal kunder mod tidsbestilling. Men det kræver en godkendelse fra sundhedsmyndighederne.

Desuden indebærer aftalen også, at afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland fra 1. marts kan vende tilbage til fysisk undervisning.

De pågældende elever vender tilbage med 50 procents fremmøde. Hvilket vil sige hver anden uge. Det er en forudsætning, at eleverne lader sig teste to gange om ugen. Efterskoler i de to områder åbner ligeledes fra 1. marts med fuldt fremmøde.

På Bornholm, hvor smitten har været meget lav, bliver der åbnet for alle klassetrin i grundskolen, og efterskoler åbner ligeledes.

Aftalen tager udgangspunkt i anbefalinger fra en ekspertgruppe, som har set på, hvad der kan åbnes op for den kommende tid på forsvarlig vis.

Mette Frederiksen skrev tirsdag på Facebook om den kommende genåbning med henvisning til netop anbefalingerne.

»Vi løber altså en kalkuleret risiko. Som vi i øvrigt også gjorde det sidste år, da vi genåbnede efter den første nedlukning«.

»Og det understreger, at regeringen – selvfølgelig! – anerkender, at nedlukningen har store omkostninger. Vi ønsker ikke at holde landet lukket én dag mere end højest nødvendigt, skrev hun blandt andet«.

Både før, under og efter de politiske drøftelser har der været kritik fra blå blok, som altså ikke er med i aftalen. Her mener partierne, at man bør åbne mere op.

Eksempelvis for alle landets efterskoler og højskoler samt alle klassetrin i grundskolen. Altså ikke kun regionalt. Desuden så man gerne en mere omfangsrig åbning af detailhandlen.

ritzau