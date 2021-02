Efterforskning i Messerschmidt-sag afsluttes senest i juni

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er fortsat planen, at Søik, bedre kendt som Bagmandspolitiet, forventer at afslutte efterforskningen af den såkaldte Meld- og Feld-sag i første halvdel af 2021.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag på et samråd om sagen, der kort handler om, at tidligere medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt (DF) er anklaget for misbrug af EU-midler. Han er i dag medlem af Folketinget og næstformand i DF.

»Der er tale om en sag, der er under efterforskning af Søik. Så der er også nogle klare begrænsninger til, hvad jeg kan oplyse om sagen«.

»Søik har oplyst, at efterforskningen forventes at være afsluttet i første halvdel af 2021«, siger Hækkerup og tilføjer, at han også tidligere har meldt noget lignende ud.

Søik har indtil videre gennemført 14 afhøringer i Danmark og i udlandet. Det oplyser Hækkerup.

Det var tilbage i august 2016, at Messerschmidt blev meldt til politiet for muligt svig med offentlige midler i Meld og Feld - henholdsvis en alliance af partier i EU og en fond.

Det er Folketingets retsudvalg, som på vegne af løsgænger Jens Rohde har bedt justitsministeren give en status i sagen. Rohde er også tidligere europaparlamentariker. Han mener, at sagen burde være afsluttet allerede.

»Uanset hvad man mener om Meld og Feld, og hvad der er foregået, og uanset hvilket personligt politisk forhold, man kunne have til Morten Messerschmidt, så må retssikkerheden også gælde for Loke såvel som for Thor«, siger Rohde.

»Jeg synes, der er rimelig grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om det yder en person retssikkerhed, at en sag skal tage seks år, som tilfældet næsten er i skrivende stund«, siger Rohde, der har en fortid i Venstre og indtil for nylig De Radikale.

Sagen har været undersøgt af EU’s kontor til bekæmpelse af svig, Olaf. Mistanken drejer sig tilsyneladende om misbrug af offentlige midler og om identitetstyveri.

Det har tidligere heddet sig, at der kom en afklaring ved udgangen af 2020. Så hed det sig, at det ville ske i første kvartal i år. Dernæst første halvdel af 2021. Sidstnævnte gælder altså fortsat, bekræfter Hækkerup.

En række partier har kritiseret den lange sagsbehandlingstid. Man kan ’ikke have en mand hængende i limbo i så lang tid’, har Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, eksempelvis udtalt.

ritzau