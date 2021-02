Boligminister: Timeout fra ghettolisten er ikke en god idé

Automatisk oplæsning

Man bør ikke ændre den politiske aftale bag ghettolisten, så det er muligt at give et udsat boligområde en ’timeout’ fra den årlige opgørelse.

Sådan lyder det torsdag fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) på et samråd indkaldt af Karsten Hønge (SF).

Karsten Hønge ønsker, at en såkaldt hård ghetto i Odense Kommune, Solbakken, kan få en ’timeout’. Hans begrundelse er, at der er en positiv udvikling i tallene, der ligger til baggrund for boligområdets placering på ghettolisten.

Men det er ikke muligt i den nuværende lovgivning.

»Der er ikke noget i den her lovgivning, der giver mulighed for at lave en timeout. Så skal man ændre loven, og det synes jeg ikke, man skal«, siger Kaare Dybvad Bek (S).

Solbakken er i år for fjerde gang på ghettolisten, hvilket betyder, at boligområdet nu betegnes som et hårdt ghettoområde.

Når Solbakken er en hård ghetto, betyder det, at boligområdet skal skære ned i sine almene lejeboliger, så de almene boliger højst udgør 40 procent af områdets boliger i 2030.

Men ifølge TV2 Fyn er det kun på de yderste marginaler, at Solbakken overhovedet er på ghettolisten. Statistikkerne viser, at der er én person for meget, der har en dom, og samtidig er der fire personer for meget, der kun har uddannelse på grundskoleniveau.

