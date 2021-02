Dansk Folkeparti og Inger Støjberg flytter sammen

Efter at folketingsmedlem Inger Støjberg meldte sig ud af Venstre og blev løsgænger, har hun skullet finde nyt kontor på Christiansborg.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister og tidligere næstformand i Venstre kommer til at sidde fysisk sammen med Dansk Folkeparti. Og samtidig har de to parter indgået en aftale om at dele en sekretær, der tidligere udelukkende har arbejdet for Dansk Folkeparti.

»I første omgang er det en praktisk ting. I sin egenskab af løsgænger skal hun selvfølgelig sørge for, at hun er betjent på de ledder og kanter, man har brug for som politiker«.

»Og samtidig har vi i Dansk Folkeparti en åbenlys interesse i, at Inger stadig kan udøve sit politiske virke, fordi vi på lange, lange stræk er så enige, som vi er. Så det går op i en højere enhed, og det synes vi, er rigtigt godt«, siger formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

Allerbedst hvis Støjberg meldte sig ind i DF

Allerede før Inger Støjberg meldte sig ud af Venstre, har både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige flere gange understreget, at hun vil være velkommen i deres respektive partier.

Det tog til i styrke, da Inger Støjberg først blev bedt om at trække sig fra posten som næstformand i Venstre, og da Folketinget inklusive Venstre stemte for en rigsretssag mod hende i forbindelse med ulovlig adskillelse af asylpar.

At Inger Støjberg nu rykker fysisk tættere på Dansk Folkeparti og deler sekretær med partiet er dog ikke en indmeldelse.

»Det er klart, at jo tættere et samarbejde vi har, jo bedre set med vores øjne. Og det allerbedste ville være, at Inger meldte sig ind i Dansk Folkeparti. Men det er en beslutning, der alene ligger hos hende«, siger Kristian Thulesen Dahl:

»Jeg har fuld respekt for, at når man melder sig ud af et parti, som man har været medlem af i årtier og har en rigsretssag hængende over hovedet, så har man brug for tid«.

»Inger har en tid nu, hvor hun sonderer terrænet og vurderer, hvordan hun vil arbejde politisk. I mellemtiden skal vi så sikre, at hun kan fortsætte sit politiske arbejde. Der er jeg glad for, at hun har kigget i vores retning for at få det til at fungere«, siger Kristian Thulesen Dahl.

