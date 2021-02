Enhedslisten: Usolidarisk hvis Danmark køber vaccine i andre lande

Automatisk oplæsning

Enhedslisten kalder et forslag fra statsminister Mette Frederiksen (S) om at købe eventuelle overskydende vacciner fra andre EU-lande for usolidarisk.

Det er samtidig urealistisk, mener Jacob Funk Kirkegaard, der er seniorforsker ved Peterson Institute for International Economics med speciale i europæisk økonomi.

Statsministeren sagde på et pressemøde fredag, at ’hvis nogen har et overskud af vacciner, skal de bare sige til’.

»Vi henter dem gerne. Og vi betaler også gerne en god pris for dem«, lød det.

Men den melding er ’usolidarisk’ ifølge Peder Hvelplund, coronaordfører for Enhedslisten.

»Jeg synes, at det er en temmelig usolidarisk melding at komme med, fordi vi ved, at der er enorm vaccinemangel i lavindkomstlande. Skal man bekæmpe coronavirus, skal man gøre det på globalt plan«, siger Peder Hvelplund og fortsætter:

»Så i tilfælde af, at der er er overskydende vaccinedoser og især af AstraZeneca, som er muligt at transportere, så synes jeg, at vi skal opfordre til at donere dem til Covax-samarbejdet«.

Covax er en vaccinealliance, der arbejder for at sikre vacciner til lav- og mellemindkomstlande. Samarbejdet skal sikre, at verdens fattigste får adgang til coronavacciner. Danmark har afsat 50 millioner til samarbejdet.

»Det handler om at få delt vacciner ud, så vi sikrer, at det ikke først er i 2024, at man er færdig med at vaccinere på globalt plan. Der er både en moralsk forpligtelse og et sundhedsfagligt perspektiv i forhold til, at der kan opstå nye mutationer«, siger Peder Hvelplund.

Tyskland er et af de EU-lande, der har modtaget vacciner, som man endnu ikke har fået vaccineret borgere med.

Ifølge TV2 er der lige nu 1,2 millioner ubrugte vaccinedoser fra AstraZeneca i Tyskland. Det er blandt andet svært at få dem brugt, fordi der er skepsis i befolkningen omkring vaccinen.

Men ifølge seniorforsker Jacob Funk Kirkegaard er det slet ikke realistisk, at Danmark kan købe vaccinedoser af andre EU-lande.

»Jeg anser det for højst usandsynligt, at en tysk regering i et valgår vil sende det politiske signal, at man er ude af stand til at bruge de vacciner, som EU har stillet til rådighed«.

»Det er ikke en hemmelighed, at den tyske regering i mange uger har været oprørt over, at EU i dens optik ikke har givet Tyskland vacciner nok«, siger Jacob Funk Kirkegaard.

Han vil være ’meget overrasket’, hvis der overhovedet er EU-lande, der vil videresælge vaccinedoser.

