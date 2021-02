Sidste støtteparti er ude af forhandlinger om statsborgerskab

SF er ude af forhandlingerne om statsborgerskab.

Det oplyser SF’s indfødsretsordfører, Anne Valentina Berthelsen.

SF var det sidste af regeringens støttepartier tilbage i forhandlingerne, som dermed fortsætter mellem regeringen og de borgerlige partier.

Ifølge Anne Valentina Berthelsen kunne SF’s afgørende krav ikke imødekommes.

Det handler kort om, at er man født og opvokset i Danmark, skal man have ret til statsborgerskab, hvis man har afsluttet 9. klasse og ikke har begået kriminalitet.

»Vi mener, at det havde været ret og rimeligt, hvis man var kommet os i møde på dette krav og gav disse børn og unge en lille smule lempeligere vilkår i forhold til andre«.

»Men det var der ikke opbakning til. Venstre afviste, at de kunne indgå i en aftale, hvor dette blev imødekommet. Og så konstaterede ministeren, at vi måtte skilles her, og at han måtte fortsætte forhandlingerne med de borgerlige«, siger Anne Valentina Berthelsen med henvisning til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Regeringens to øvrige støttepartier - Enhedslisten og De Radikale - blev end ikke inviteret til forhandlingerne, som begyndte tidligere på måneden.

Kun de partier, der ikke på forhånd havde afvist et bestemt forslag fra regeringen, måtte komme med ind til forhandlingsbordet.

Det drejer sig om forslaget om, at det som udgangspunkt skal være umuligt at blive dansk statsborger, hvis man tidligere har været i fængsel.

ritzau