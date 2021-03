Kristian Jensen bekræfter: Jeg skal være særlig udsending og forlader Folketinget

Venstres Kristian Jensen skal være særlig udsending for Danmark i bestræbelserne på at få en plads i FN’s Sikkerhedsråd i 2025-2026.

Det skriver han på Twitter.

»Jeg er glad for og stolt over at kunne sige ja til at blive ansat som særlig udsending for Danmark i forhold til UNSC-2025-26 (valget til sikkerhedsrådet, red.)«, skriver han.

»Derfor stopper jeg som medlem af Folketinget med udgangen af marts«.

»Danmark kommer til at være en stærk stemme for fred og menneskerettigheder«.

»Jeg håber på jeres støtte og hjælp med denne spændende opgave«, skriver Kristian Jensen.

Opdateres

Ritzau