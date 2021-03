Nu er genåbningsplanen her: Danmark åbner når alle over 50 år er vaccineret

Om godt to uger åbner liberale erhverv som frisører, hvis man er vaccineret eller har negativ coronatest.

Liberale erhverv som frisører åbner igen efter påske med ny genåbningsaftale.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde sent tirsdag aften efter mange timers forhandlinger.

»Vi er enige om, at der er et meget, meget vigtigt fikspunkt, når alle over 50 år er vaccineret. Det hviler dog på nogle forudsætninger om, at vi kan holde smitten nede og bruge coronapas«, siger Mette Frederiksen.

Vi er enige om, at der er et meget, meget vigtigt fikspunkt, når alle over 50 år er vaccineret

Helt konkret er det 6. april, at det igen er muligt at gå til eksempelvis frisør eller tatovør.

Det kræver dog et coronapas, der viser enten en negativ coronatest inden for 72 timer, at man er vaccineret eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus. Børn under 15 år er dog undtaget.

Desuden vil der fortsat være krav om mundbind eller visir.

Også storcentre kan se frem til at åbne. Dog må de store indkøbscentre vente til 21. april. Mindre indkøbscentre må genåbne om tre uger.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på pressemødet om ny genåbningsaftale.

Statsminister Mette Frederiksen (S) uddyber på pressemødet, at det er ’mindre indkøbscentre’, som er inkluderet i genåbning fra omkring 13. april.

Coronapas forventes i maj

Fra slutningen af marts vil appen ’MinSundhed’ fungere som et simpelt coronapas, indtil ’en mere avanceret og brugervenlig app bliver lanceret’, lyder det i aftaleteksten.

Det mere avancerede coronapas forventes i slutningen af maj.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der sent mandag aften er blevet enig om en langsigtet aftale om genåbning af Danmark. Kun Nye Borgerlige står uden for aftalen.

Aftalen ventes dermed at betyde, at en stor del af restriktionerne vil falde bort i maj måned. Hvis altså vaccinerne bliver leveret i det forventede tempo.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, glæder sig over, at der nu bliver sat datoer på de vigtige dele af genåbningen:

»Vi fortjener et perspektiv på, hvornår det bliver min tur. Vi fortjener en plan for, at når alle over 50 år er vaccineret, hvad betyder det så for os?«

»Vi havde gerne set en hurtigere genåbning. Men det er vigtigt, at vi nu får et perspektiv på, hvad vi kan vente os«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Vi havde gerne set en hurtigere genåbning. Men det er vigtigt, at vi nu får et perspektiv på, hvad vi kan vente os

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, fremhæver, at aftalen vil betyde, at Danmark i vidt omfang er åbent igen om to måneder:

»Danmark kigger nu ind i en åbning, hvor andre ude i Europa kigger ind i en nedlukning«, siger Søren Pape Poulsen.

Ekspertgruppe skal se på arrangementer

Bag genåbningsaftalen er et bredt flertal i Folketinget. Kun Nye Borgerlige er ikke en del af aftalen. Partiet forlod forhandlingerne tirsdag eftermiddag.

Som en del af den nye genåbningsaftale nedsætter aftalepartierne en ’hurtig-arbejdende’ ekspertgruppe, der i midten af april skal komme med anbefalinger til, hvordan større arrangementer kan afholdes forsvarligt.

Det fremgår af aftaleteksten.

Det gælder arrangementer inden for kulturen og idrætten heriblandt superligaordningen.