Manu Sareen vil tilbage i politik. Nu som socialdemokrat

Manu Sareen vil tilbage i dansk politik. Han stiller derfor op til kommunalvalget, der afholdes til efteråret, på Frederiksberg for Socialdemokratiet.

Det skriver lokalmediet FrederiksbergLiv onsdag aften.

Sareen har flere ministerposter bag sig, efter at han fra 2011 til 2015 sad i Folketinget for De Radikale. Her var han blandt andet minister for kirke og ligestilling og for nordisk samarbejde.

Inden det var han i ti år medlem af Københavns Borgerrepræsentation - også for de Radikale. Fra 2016 til 2018 var han medlem af Alternativet. Men nu er det altså Socialdemokratiet, han prøver at blive valgt for.

Sareen fortæller til ugeavisen, at han meldte sig ind i Socialdemokratiet for mere end et år siden - i januar 2020:

»Jeg havde brug for igen at være en del af et fællesskab, og Michael Vindfeldt (Socialdemokratiets borgmesterkandidat på Frederiksberg, red.) havde gjort et rigtig godt indtryk på mig«, siger han.

I februar takkede han så ja til at få sit navn på opstillingslisten til efterårets valg. Han vil blandt andet være med til at kæmpe for at bryde den sociale arv blandt udsatte børn, fortæller han.

»Desuden er det vigtigt, at vi fortsat kæmper imod den skævvridning af boligmarkedet, som udenlandske boligfonde som Blackstone er med til at skabe«, siger han til FrederiksbergLiv.

Han vil også hjælpe Michael Vindfeldt med at blive den første socialdemokratiske borgmester på Frederiksberg.

Kommunen er en konservativ højborg. Simon Aggesen overtog tilbage i 2019 borgmesterkæderne fra Jørgen Glenthøj, som havde haft posten i ti år.

Der afholdes kommunalvalg hver fjerde år. Det næste er 16. november.

