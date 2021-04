Simon Aggesen advarer mod Pelle Dragsteds ideer: Frederiksberg står ved en skillevej

Normalt plejer Det Konservative Folkeparti ikke at beskæftige sig indgående med, hvem der stiller op på den yderste venstrefløj, der immervæk ligger et godt stykke væk fra partiets egne rækker. Men nyheden om, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten agter at stille op til kommunalvalget på Frederiksberg, får nu borgmester Simon Aggesen (K) op ad stolen.

»Det står meget klart, at Frederiksberg står ved en skillevej. Vi står over for et enormt vigtigt valg, hvor borgerne kan vælge mellem en by, som de kender og holder af, og som har været styret af borgerlig pragmatisme, eller man kan vælge det projekt, som vi her ser udfoldet som et relativt venstreorienteret eksperiment ledet af en chefideolog fra den yderste venstrefløj«, siger han.