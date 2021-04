Gift ved første blik-præst stiller op ved kommunalvalget på Frederiksberg

Det bliver med sognepræst Michael Brautsch på listen over kandidater, når Det Konservative Folkeparti skal forsøge at genvinde magten på Frederiksberg.

For mange vil han være et velkendt ansigt. I hvert fald hvis man har set ’Gift ved første blik’ på DR1, hvor over en halv million seere typisk følger med, når Michael Brautsch er med til at matche singler, der bliver gift ved deres første møde. Han medvirker også i aktualitetsmagasinet Public Service på P1.

Til daglig er han sognepræst i Frederiksberg Sogn. Det virke har bragt ham i kontakt med det politiske arbejde, fordi han gennem flere år har været formand for et udsatteråd under socialudvalget i Frederiksberg Kommune, der rådgiver politikerne om hjemløse, misbrugere, psykisk syge, prostituerede og andre udsatte mennesker. Og nu tager han altså selv skridtet ind i partipolitik.

»I stedet for kun at pege på, hvor det kan gøres bedre, vil jeg gerne være med til at træffe beslutningerne. Det er ikke alle borgere på Frederiksberg, som ved, at der også er mennesker med sociale udfordringer her. Nogle lag under de her meget vellykkede mennesker på Frederiksberg, bor nogle andre mennesker, som ikke skal overses«, siger Michael Brautsch.