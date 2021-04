Mette Frederiksen vil have coronavacciner lavet i Danmark i 2022

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker, at der skal produceres vacciner mod covid-19 i Danmark fra næste år. Det skal ske gennem en såkaldt markedshøring og et udbud af opgaven. Det siger hun til Børsen og TV2.

»På baggrund af den dialog, vi har haft med life science-sektoren over den seneste tid, er det vores vurdering, at der er basis for at etablere produktion i Danmark på kommercielle vilkår«, siger hun til Børsen.

Statsministeren har tidligere kaldt emnet om covid-19-vacciner for et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Det gentager hun overfor Børsen.

Skal bruge Folketingets accept

Overfor Børsen vil hun ikke specificere, om det er bestemte selskabers vacciner, som skal produceres i Danmark.

Til TV2 siger hun dog, at vaccinerne skal være centreret om mRNA-teknologien, der er grundlaget for eksempelvis Pfizer og Modernas covid-19-vacciner.

Hun ønsker ikke at sætte beløb på, hvor mange danske skattekroner projektet skal have i ryggen.

Men ifølge TV2 skal statsministeren bruge Folketingets accept af udbuddet, før det kan blive til virkelighed.

ritzau