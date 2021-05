Den tidligere cykelrytter Jesper Skibby går ind i politik

Den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby stiller op til byrådet i Gribskov Kommune i Nordsjælland, når der er kommunalvalg 16. november. Her stiller han op for lokallisten Nytgribskov, skriver listen i en pressemeddelelse.

57-årige Jesper Skibby ønsker ifølge pressemeddelelsen at bidrage til »den positive udvikling, kommunen er i, og tror også på, at vi sammen kan gøre Gribskov til et endnu bedre sted at leve eller drive virksomhed«.

Han kommer i den kommende valgkamp særligt til at have særligt fokus på »erhvervspolitikken og samspillet med kulturlivet som drivkraft for oplevelsesøkonomien«, fremgår det.

»Jeg er rigtig glad for, at Jesper har takket ja til at stille op for Nytgribskov«, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

»Han kan bidrage positivt i byrådets arbejde med de mange livserfaringer, han har med. Desuden er han et varmt og ærligt menneske, som altid giver smil og glæde omkring, ikke mindst i vores stærke byråds- og kandidatgruppe«, siger han.

Jesper Skibby var op gennem 1990’erne en af Danmarks bedste cykelryttere. Han nåede at vinde etaper i de tre store cykelløb - Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a Espana.

Også den tidligere professionelle cykelrytter Brian Holm er gået ind i politik. Han sidder i byrådet i Frederiksberg Kommune for De Konservative.

