På Frederiksberg kan nedlukning skære populær vej over i to verdener: »Det er eddermaneme latterligt«

Carsten Tilsted Vaupel kommer flyvende ind ad døren til sin lille butik, Le Gourmand på Frederiksberg, hvor han sælger fransk foie gras, vin, ost og charcuteri.

»Hold kæft et dejligt vejr. Sindssygt. Man kan kun blive i godt humør af det her vejr. Træerne springer ud. Om en uge går kvinderne i kjole«, siger han.

Humøret er så højt, at man skulle tro, han havde taget solen med sig i lommen. Den brager da også ned på den side af Værnedamsvej, hvor hans butik ligger, og hvor flere gæster har slået sig ned langs facaden for at nyde hans delikatesser ved små caféborde. Men det gode humør fordufter som dug for den samme sol, da han forholder sig til risikoen for, at Frederiksberg Kommune bliver underlagt en automatisk nedlukning, fordi smittetallet er højt. I så fald kan Carsten Tilsted Vaupel fortsat sælge takeaway. Men borde og stole må fjernes.

»Det er eddermaneme latterligt. Jeg kunne forstå det, hvis vi lå på bøhlandet. Men her vil man kunne side og drikke kaffe på den ene side af gaden, men ikke på den anden side. Så kan man sige, jamen regler og pis og lort, men det er grotesk«, siger Carsten Tilsted Vaupel, der bemærker, at byens borgmester af samme grund er gået »agurk« i pressen.