Analyse: Sådan kan denne mand kuppe de konservative og blive Frederiksbergs nye borgmester

Du er lovlig undskyldt, hvis du trækker en anelse på smilebåndet. For umiddelbart kan det ganske rigtigt virke en anelse komisk, at Jan E. Jørgensen har meldt sig som borgmesterkandidat på Frederiksberg.

Ikke et ondt ord sagt om ham. Den slags står naturligvis enhver frit for – heldigvis! Men sagen er, at Jan E. Jørgensen er den eneste Venstre-mand i den 25 mand store kommunalbestyrelse. Altså selve definitionen på en enmandshær.

Medmindre Jan E. Jørgensen sikrer sit parti en gedigen fremgang er det ikke just oplagt, at han efter valget i november kan hænge borgmesterkæden om halsen. Det privilegium er i udgangspunktet forbeholdt partier, der kan mønstre mere end et enkelt medlem. Selv lyder han da også som en mand, der ejer tvivlens nådegave: