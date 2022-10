»Kære Elisabet. Måske står vi netop med det valg, som kommer til at definere indgangen til en ny tid«

Politikens politiske analytiker, Elisabet Svane, og valgeksperten Jesper Claus Larsen har sat hinanden stævne på Messenger for at finde den røde tråd i valgkampen. Hvad gemmer der sig bag målingerne? Hvem kommer til at afgøre valget? Hvad er det, Støjberg og Løkke kan? Og hvad er det for bevægelser, vi har set indtil nu i valgkampen?