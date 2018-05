Mens København har problemer: 400 pladser står tomme i Frederiksbergs børnehaver og vuggestuer Mens befolkningsprognosen på Frederiksberg har regnet med 400 småbørn mere, end virkeligheden har bragt, har Københavns Kommune regnet med over 600 færre. Dog er det ikke et problem, som kommunerne hjælpes ad med at løse.

Børnehaver og vuggestuer i Frederiksberg Kommune har i alt 400 tomme pladser på nuværende tidspunkt. Kommunens befolkningsprognose fra marts 2018 viser, at andelen af børn i alderen 0-5 år ikke er stigende, som den plejer at være.

Naboen, Københavns Kommune, står i den modsatte situation. Deres befolkningsprognose har regnet med over 600 færre småbørn, end kommunen nu står med. Det har resulteret i en budgetplan for 2018, der skal etablere 63 midlertidige daginstitutionsgrupper indtil de permanente daginstitutionsgrupper står færdige.

Det er faktisk en dårlig forretning at have børn fra andre kommuner Inger Andersen, børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune

Problemet er dog ikke noget, Frederiksberg Kommune kan eller vil hjælpe med. Børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune Inger Andersen oplyser, at det politiske børneudvalg i første omgang valgte at lukke deres venteliste for udenbys-børn »for tre til fire måneder siden«.

Derfor kan Frederiksberg sige nej, til andre kommuners børn Regler for lukning af venteliste I følge dagplejelovgivningen kan en kommune lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis børnene overstiger en procent af de børn, som bor og går i daginstitution i egen kommune. Dog siger lovgivningen også, at beslutningen skal revideres hver 3. måned, hvilket bør give Frederiksberg Kommune anledning til, snart at genoverveje beslutningen.

Permanent lukning af tomme pladser

Befolkningsprognosen i Frederiksberg Kommune viser, at de 400 pladser vil stå tomme over de kommende år, oplyser Inger Andersen. På kommunalbestyrelsens årsbudgetmøde i september i år, vil embedsmænd i børne- og ungeforvaltningen bringe de 400 tomme pladser på dagsordenen.

»Der vil vi også præsentere kommunalbestyrelsen for muligheden for at nedlægge nogle pladser, så vi ikke drifter så mange pladser længere, og nedjusterer antallet af daginstitutionspladser i kommunen«, fortæller Inger Andersen.

Vi stod jo og manglede de her omkring 200 pladser ret akut, så jeg synes, at det er lidt spøjst, at Københavns Kommune ikke har undersøgt den her mulighed Julie Kyndesgaard, formand i KFO

Lukning af pladser skal drøftes, fordi det i sidste ende, »er en meromkostning for kommunen at drive ejendomme, hvor børn fra andre kommuner optager pladserne«. Når en kommune tager børn fra andre kommuner, kan de kun få dækket udgifter til personale, mad og aktiviteter. Husleje og vedligeholdelse af daginstitutionens lokaler, står kommunen selv for. Det er derfor et spørgsmål om økonomi.

»Vi arbejder efter det grundprincip, at vi driver daginstitutioner for de borgere, der bor i kommunen, men vi efterlever selvfølgelig princippet om frit valg over kommunegrænser«, fortæller Inger Andersen.

KFO: ja, tak, til vuggestue på Frederiksberg

I Københavns Forældreorganisation (KFO), ser formand Julie Kyndesgaard muligheder i nabokommunens 400 tomme pladser på Københavns Kommunes problem med de manglende vuggestuepladser, der var på dagordenen i starten af 2018.

»Vi stod jo og manglede de her omkring 200 pladser ret akut, så jeg synes, at det er lidt spøjst, at Københavns Kommune ikke har undersøgt den her mulighed«, fortæller Julie Kyndesgaard.

De 400 tomme pladser i Frederiksberg Kommune vil »være helt oplagt«, for de københavnske forældre at udfylde, mener Julie Kyndesgaard.

Københavns Kommune har forsøgt at løse problemet på egen hånd ved at sætte penge af til at gå i gang med at etablere 63 daginstitutionsgrupper. Det har de gjort for både at skaffe de manglende daginstituionspladser, men også for at overholde 4 kilometers grænsen mellem hjem og dagtilbud.

Dog mener KFO, at en plads i en permanent daginstitution er vigtigere end afstanden.

»For børnene vil det være langt bedre at komme i noget permanent, der virker fra starten, i stedet for i de midlertidige daginstitutionsgrupper«, fortæller Julie Kyndesgaard.