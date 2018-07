DF: Bandeudgifter skal granskes trods ny rapport

Ifølge professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh ville det have været oplagt, hvis Justitsministeriet havde anvendt den model til undersøgelsen af den danske bandekriminalitets omkostninger, da den havde taget højde for de afledte økonomiske konsekvenser.

»Der findes jo en regnemodel, som man kunne have forsøgt at efterligne og fodre med nogle antagelser om samfundsøkonomiske sammenhænge, og man kunne jo have valgt at skele til den. Man skulle have set på, hvordan man opbygger samfundsøkonomiske undersøgelser. Det her er ikke en samfundsøkonomisk undersøgelse. Det er en undersøgelse af retssystemets udgifter. Punktum«, siger Per Nikolaj Bukh.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti understreger, at partiet ikke har givet Justitsministeriet en »meget klar kravspecifikation«, i forhold til hvad undersøgelsen præcis skulle belyse. Samtidig gør Justitsministeriet det også klart i rapporten, at den er afgrænset til »udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger« og ikke undersøger samfundets omkostninger som helhed.

»Vi har selv givet ret frie hænder til at lave undersøgelsen, og den undersøgelse har vi nu fået. Det er godt, at den er der, men det er et første skridt. Men vi vil nu bede om, at man tager afsæt i den svenske undersøgelse for at se, om den kan bruges til at give et bedre billede af udgifterne«, siger Peter Skaarup. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).