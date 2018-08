Joachim B. Olsen om milliongave til spareramt kulturliv: »Grønthøstermetoden er et ord, der er opfundet af folk, der er modstandere«

400 millioner kroner skal over de næste fire år føres tilbage til store kulturinstitutioner, lyder det nu fra kulturminister Mette Bock (LA) og resten af regeringen.

Udspillet, der er en del af finansloven, kommer efter en sommer med heftig kritik af det såkaldte omprioriteringsbidrag - i folkemunde grønthøsteren-, der hvert år siden 2016 har skåret 2 procent af kulturlivets budgetter. Også gennem besparelser på en række andre områder, såsom uddannelsesområdet, henter regeringen hvert år penge til omfordeling.

Finansordfører Joachim B. Olsen (LA) afviser kategorisk, at den nye pose penge til kulturen en erkendelse af, at grønthøstermetoden har været for hård ved kulturområdet.

»Nej. Det er det ikke. Nu vil jeg også sige, at 'grønthøstermetoden’ er et ord, der er opfundet af folk, der er modstandere af det. Så det er et meget ladet ord. Det er jo et omprioriteringsbidrag. Det vil sige, at man ligesom alle andre steder ude i det danske samfund prøver at øge produktiviteten. At gøre ting mere effektive og frisætte nogle ressourcer, som så kan bruges på andre ting. Og det er helt, helt rimeligt, at der er sådan et krav til den offentlige sektor, som fylder en meget, meget stor del af vores samlede økonomi«.

»Det, man får mere ud af det, kan jo så omprioriteres og bruges på andre ting. I fraværet af, at man gjorde det, ville der jo være masser af ting, man ikke ville have råd til, for eksempel det her initiativ. Det glemmer folk, der kritiserer det«.

Hvad er pointen med det, når pengene føres tilbage til der, hvor de blev taget fra?

»Det er, at der kan være politiske overvejelser, og at vi kan sige, at nu vil vi gerne fokusere på det her specifikke område. Og det ville man så ikke kunne, hvis det ikke var sådan, at der ikke var et omprioriteringsbidrag. Eller det ville man godt, men så ville alternativet være, at man skulle skære andre steder eller hæve skatterne for at finde nye penge«.

Men i det her konkrete tilfælde er pengene jo taget fra kulturlivet og går nu tilbage til kulturlivet? Hvad er overvejelsen omkring det?

»Jamen, det er en måde, man laver politiske prioriteringer på. At man siger, at her er nogle ting, vi synes, er vigtige. Så vigtige, at vi gerne vil fokusere på det i stedet for nogle andre ting«.

Giver den her beslutning om at føre penge tilbage til kulturlivet anledning til, at at I vil tage grønthøstermodellen op til revision?

»Det giver den ikke nogen anledning til overhovedet«.

»Hvis vi skal have mere velfærd i fremtiden, skal velfærd blive billigere at producere. Det grunden til, at vi er blevet rigere i de sidste 50 år – at produktiviteten er steget. Vi bruger vores ressourcer mere og mere effektivt. Det løfter levestandarden«.

Det gælder kulturområdet såvel som andre områder, eksempelvis uddannelse?

»Ja selvfølgelig. Produktivitetssvækst er det, der gør os rigere. Der er vel ikke nogen, der synes, vi skal spilde ressourcer? Det er der ingen, der vinder på«.

Er der andre områder, end kulturområdet, hvor I godt kunne tænke jer at føre penge tilbage?

»Jamen det er der da«.

»Der er et demografisk træk. Når der kommer flere ældre, så er der da nogle steder, man er nødt til at øge bevillingerne, men det betyder jo ikke, at de områder ikke også kan levere deres ydelser mere effektivt. Der kan sagtens være et pres for at sige, hvordan kan vi indrette os sådan, at de ansatte ikke spilder deres tid og bruger deres kræfter på det, der rent faktisk giver mening - ikke på alt muligt andet«.

»Og så vil vi gerne give nogle af de penge tilbage til borgerne også, som de selv kan bruge. Til dem, der har tjent dem til at starte med«.

Bliver det i den kommende finanslov eller længere ud i fremtiden, at ældreområdet får penge retur?

»Der kommer et finanslovsudspil inden særlig længe, så det vil jeg lade de pågældende ministre løfte sløret for«.