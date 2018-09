Voksne udsat for seksuelt misbrug får ikke hjælp nok Ny undersøgelse kritiserer kommuner for ikke at have lovpligtig specialhjælp til voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen. Kommunernes Landsforening er uenig.

I en ny undersøgelse fra Landsforeningen Spor kritiseres det, at kommunerne ikke har specialrådgivning, opsøgende indsats samt aktivitets- og samværstilbud, der specifikt henvender sig til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

»Det står i serviceloven, men der er ikke et særligt beredskab, og der er ingen særlige tilbud til voksne med senfølger ude i kommunerne«, siger Helle Cleo Borrowman, som er formand for Landsforeningen Spor.

Spor er en uafhængig landsforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, der blandt andet indsamler og formidler viden om deres målgruppe.

Foreningens konklusion om kommunernes manglende ydelser bunder i, at Spor i forbindelse med undersøgelsen har kontaktet alle landets kommuner for at kortlægge de konkrete tilbud, der er målrettet voksne med senfølger af seksuelt misbrug i barndommen.

Slutresultatet af deres rundspørge viser, at der kun er konkrete tilbud fra 15 kommuner. I de resterende 83 kommuner har foreningen ikke kunnet finde specifikke tilbud. De har dog stadig almene tilbud om rådgivning og behandling for problemer som eksempelvis depression.

Ifølge landsforeningen er de optaget af at kæmpe for de lovpligtige specialtilbud, fordi voksne med senfølger af seksuelle overgreb har brug for nogen at gribe ud efter.

»Når der ikke er et synligt tilbud hos kommunen, så tænker man, at man nok er den eneste med den problematik, siden kommunen ikke henvender sig eller kan hjælpe«, siger Helle Cleo Borrowman.

Landsforeningen henviser til den del af serviceloven, hvor det bliver præciseret, at kommunerne har ansvaret for at tilbyde den almindelige og den mere specialiserede rådgivning til de målgrupper, der er nævnt i loven. Her er voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen en af de nævnte målgrupper.

KL modsiger kritik

Kommunernes Landsforening (KL) har fået fremlagt kritikken, som Landsforeningen Spor rejser.

De kan dog ikke genkende det store gab i tilbud, som Spor i deres undersøgelse påstår, at der findes. Det skriver Niels Arendt Nielsen, som er kontorchef i KL’s Center for Social og Sundhed, i en mail til Politiken.

»Kommunerne følger lovgivningen fuldt ud på det her område. Hvis man har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, tilbyder kommunen gratis rådgivning og forskellige andre relevante tilbud. Om man er berettiget til det, beror på en individuel vurdering af den enkeltes udfordringer. Det gælder også for personer med senfølger efter seksuelle overgreb«.

KL oplyser, at de ønsker, at voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen får den bedst mulige hjælp, og henviser i samme ombæring til de tre centre for seksuelt misbrug, som er selvejede:

»Vi håber derfor, at man fra statens side vil se på, hvordan man kan nedbringe de lange ventelister, der i dag er til de tre nationale Centre for Seksuelt Misbrugte, og se på, hvordan man kan bringe den specialiserede behandling, centrene tilbyder, tættere på borgerne«.

Det har ikke været muligt at få KL til at forholde sig til den konkrete kritik af manglen på den specialiserede hjælp, som Landsforeningen Spor efterlyser.