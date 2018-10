Jødisk tak til Danmark: »Et lille land med stort hjerte« Gilleleje og Københavns Synagoge havde i går besøg af statsministeren og Israels præsident til en officiel markering af 75-året for redningen af danske jøder til Sverige.

Godmorgen, sagde præsidenten. Velkommen sagde præsten.

Han var fra Israel, hun er sognepræst i Gilleleje, Løkke var med, og solen skinnede. Sikke en dag i Nordsjælland, hvor netop Gilleleje var valgt til officiel dansk markering af 75-året for oktober ’43, både for at fejre redningen af de fleste danske jøder under besættelsen og for at mindes dem, der ikke blev reddet.

I Danmark markerer man ikke mindet om jøders død, men om deres redning... Ronald S. Lauder, World Jewish Congress

Næsten 1.300 jødiske danskere fik en hånd fra Gilleleje til Sverige blandt godt 7.000, som kom over Sundet. For dét takkede Israels præsident, Reuven Rivlin -- på besøg for denne markering.

For andre 100 jødiske flygtninge gik det værre, desperat værre, på loftet over den kirkesal, der i går var tæt befolket af statsministeren, hans fine gæster, præster og rabbinere og godtfolk. De blev stukket og derpå deporteret af den nazistiske besættelsesmagt til kz-lejren Theresienstadt.

Danskere gjort til flygtninge

Netop i disse dage for 75 år siden »blev danske borgere gjort til flygtninge, alene på grund af deres oprindelse«, mindedes sognepræsten Ulla Skorstensgaard, synligt i hopla ved gæstebuddet. Men med spontan hjælp til danske jøder, så de kunne komme i ly og til Sverige, »viste man, her i Gilleleje, at man kan stå op imod ondskab«.

Blandt gæsterne var også modstandsfolk og redningsfolk og jødiske danskere, som oplevede flugten til Sverige eller deportation til Theresienstadt, for som statsministeren betonede, »oktober ’43 er ikke længere væk end, at nogle af Jer fra dengang er med i dag«.

Flygtningehjælp og humanisme

»Vi mindes ikke kun katastrofen, men fejrer også håbet«, sagde Løkke. Det er en »fortælling om forfølgelse og redning, men også om personligt ansvar« -- et »afgørende kapitel i dansk historie, om flygtningehjælp og humanisme«.

Og Rivlin, præsidenten: »Andre steder i Europa siger folk, ’hvad skulle vi have gjort’ – i Danmark sagde folk efter redningen af danske jøder, ’hvad andet kunne vi gøre’«.

Hvis Danmark ellers kan tåle mere ros, havde præsidenten rigeligt: »Danmark er et lysende eksempel på et folk, der stod side om side med sin jødiske befolkning«. Her i Danmark viste man, »at det altid er muligt at vælge mellem det rigtige og det forkerte«.

Hele kvarteret omkring den fine lille kirke og havnen, hvorfra jødiske danskere blev sejlet over til Sverige, var spærret af politifolk med maskinpistoler, en helikopter duvede ovenover, og alle vegne sørgede jakkeklædte muskelbundter med ledninger ud af reverset og skæfter dårligt skjult i bukselinningen for, at statsministeren og præsidenten og alle gæsterne i fred kunne mindes det, der ikke burde være sket. Og fejre det, der på trods af alt gav danske jøder en bedre udgang på krigen end den Holocaust, som blev andres skæbne ude i Europa.

Og så sang Fredensborg Slotskirkes Pigekor ellers, så øjne blev fugtige.

Torahruller båret hjem i synagogen

Onsdag aften stod de der igen, statsministeren og præsidenten, denne gang i Københavns synagoge, pakket af vante og uvante gæster. Ganske symbolsk kunne de overvære synagogens torahruller blive båret ind på plads efter renoveringen – ligesom ved krigens slutning, hvor rullerne kunne bæres hjem efter, at de siden oktober ’43 havde været skjult og beskyttet i Trinitatis Kirke.

»Det er umuligt at forestille sig«, sagde statsministeren igen, »at danskere skulle stræbes efter livet på grund af deres oprindelse«.

Kronprins Frederik og statsminister Lars Løkke Rasmussen under ceremonien i Synagogen.

Kronprins Frederik og statsminister Lars Løkke Rasmussen under ceremonien i Synagogen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det lykkedes for de fleste. Det handler om »ordentlighed«, som statsministeren sagde. »Danskere traf en personlig beslutning, der fik stor betydning«.

Oktober ’43 satte samhørigheden på prøve, og danskerne bestod, mente han - eller også var det præsidenten.