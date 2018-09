Dansk Industri slår alarm over manglende studiepladser Danmark mangler dataloger, ingeniører og matematikere. Men der er ikke nok studiepladser, så de unge bliver afvist, viser ny analyse fra Dansk Industri.

Samtidig med at danske virksomheder skriger på uddannede inden for teknologi, it, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik, afviser flere universiteter unge, der søger ind på netop de uddannelser.

Der er ikke studiepladser nok.

Ifølge en ny analyse fra Dansk Industri (DI) gælder det blandt andet IT-Universitetet i København, hvor 785 unge i år søgte en uddannelse som deres førsteprioritet, men hvor kun 382 blev optaget.

Tilsvarende fik hver femte af de knap 3.000 unge, der ønskede en studieplads på en ingeniøruddannelse på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, afslag.

»Vi smider simpelthen guld på gaden. Der er rigtig mange unge mennesker, der søger ind på Stem-uddannelser (science, technology, engineering, mathematics, red.), som virksomhederne så gerne vil have nogle flere uddannede fra. Men samtidig er der mangel på pladser«, siger Mette Fjord Sørensen, der er chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed hos DI.

Det giver ikke mening set med erhvervslivets øjne Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed hos DI

Hun påpeger, at afvisningerne sker inden for uddannelser, hvor ledigheden er lav. Det gælder blandt andet forsikringsmatematik på Københavns Universitet, som ved dette års optag afviste godt halvdelen af førsteprioritetsansøgerne, samtidig med at ledigheden er 3,1 procent.

»Når virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, der er behov for, bliver de nødt til at sige nej til ordrer, og så kan de ikke skabe den vækst, der er brug for. Det er et kæmpe problem for vores samfund. Derfor skal Tommy Ahlers (uddannelses- og forskningsministeren, red.) finde nogle penge, så der kan oprettes flere studiepladser«, siger Mette Fjord Sørensen.

Udvidelser er nødvendige

Mette Fjord Sørensen peger på, at nogle universiteter har lettere end andre ved at oprette studiepladser uden at få flere penge. Universiteter med flere fakulteter kan nemmere gøre det, fordi de kan rykke studiepladser fra én uddannelse med høj ledighed til en anden med lav ledighed.

Det er dog ikke tilfældet for IT-Universitetet København, der har afvist 49 procent af førsteprioritetsansøgerne på softwareudvikling.

»Det er ikke optimalt. Og det har vi haft en dialog med ministeriet (Uddannelses- og Forskningsministeriet, red.) om gennem nogle år. Det handler om, at vi har brug for penge for at kunne vokse«, forklarer rektor Mads Tofte.

Han glæder sig over, at regeringen på finanslovsforslaget for 2019, har foreslået at afsætte 25 millioner kroner i basisforskningsmidler til universitetet. Pengene skal dog ikke bruges til decideret at øge antallet af studiepladser på softwareudvikling. De skal bruges til at kunne fortsætte det nuværende optag med 140 pladser på uddannelsen samt til at fordoble optaget af bachelorer på datascience og øge optaget af kandidater på datalogi.

På Københavns Universitet, hvor der blandt andet ikke er nok studiepladser på matematikøkonomi, forsikringsmatematik, kalder prodekan på fakultetet Science, Grete Bertelsen, det »meget vigtigt« at øge antallet af Stem-dimittender.

»Science har generelt øget optaget på alle vores Stem-uddannelser de senere år, ikke mindst på datalogi. Samtidig er vi dog også meget opmærksomme på at opretholde en høj faglig kvalitet, og derfor er udvidelserne nødt til at ske gradvist«, forklarer hun.

Minister: masser af muligheder

Ved optaget i sommer var det kun cirka 14.500 unge eller 22 procent af alle optagne, der startede på en af Stem-uddannelse. Selv om det ikke er nok, er det en fremgang på 38 procent i forhold til 2011.