»Jeg ville ikke kunne logge på Forældreintra, om så mit liv afhang af det«

Forslag om at lukke Forældreintra for at imødegå stress i samfundet har fået meningsdannere til tasterne.

Regeringens stresspanel har i dag foreslået, at Forældreintra lukkes. Panelet blev nedsat i juni 2018 og har til opgave at komme med konkrete forslag til, hvordan vi imødegår stress som et samfundsproblem.

Forslaget er blevet hørt derude. Og ordene er mange. Her følger et udpluk:

Christiane Vejlø, CEO i virksomheden Elektronista Media ApS, skriver i sin blog:

»Løsningen her bør fremfor en nedlukning være at afvente den nye version af forældreintra, som der allerede er investeret millioner i, og se, om vi måske der har fået løst nogle problemer. (Man kan håbe at folkene bag har gjort sig umage med at trække brugerne ind i processen).

Men en stor del af løsningen er altså også den digitale dannelse. Og vi kan jo ikke bare lukke sociale medier, mobiltelefoner, computerspil, emails og personaleintra, blot fordi det fylder meget i vores liv og nogen bruger det uoptimalt. Vi skal optimere vores daglige værktøjer, så de tjener de mål, vi sætter os i fællesskab. Og så skal vi have en kontinuerlig samtale, der handler om noget så gammeldags, som dannelse og ordentlighed. Det handler nemlig i bund og grund ikke så meget om teknologi men om mennesker«.

Julie Moltke, radiovært, på Twitter:

»Forældre: Har ansvaret for 1-2 børn på forældreintra

Lærere: Har ansvaret for 25+ børn på forældreintra

Stressrådet: Drop forældreintra, forældrene bliver stresset! Lad lærerne skrive i hånden individuelt til den enkelte elev i en kontaktbog.«

Forældre: Har ansvaret for 1-2 børn på forældreintra

Lærere: Har ansvaret for 25+ børn på forældreintra

Stressrådet: Drop forældreintra, forældrene bliver stresset! Lad lærerne skrive i hånden individuelt til den enkelte elev i en kontaktbog. — Julie Moltke (@juliemoltke) 22. januar 2019

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, på Twitter:

»Jeg har aldrig været på forældreintra. Ikke en eneste gang. Jeg ville ikke kunne logge på forældreintra, om så mit liv afhang af det. Nu indser jeg, at jeg blot har været forud for min egen tid.«

Jeg har aldrig været på forældreintra. Ikke en eneste gang. Jeg ville ikke kunne logge på forældreintra, om så mit liv afhang af det. Nu indser jeg, at jeg blot har været forud for min egen tid. — Joachim B. Olsen (@JoachimBOlsen) 22. januar 2019

Camilla Gregersen, formand for Magistrene, på Twitter:

»Seriøst? Stress handler om arbejdspres, uklare forventninger, ubalance mellem ressourcer og krav – og ikke om forældrearrangementer og intranet. Ret blikket mod #arbejde og #arbejdsmiljø og drop at få #stress til at handle om privatlivet«.

Seriøst? Stress handler om arbejdspres, uklare forventninger, ubalance mellem ressourcer og krav – og ikke om forældrearrangementer og intranet. Ret blikket mod #arbejde og #arbejdsmiljø og drop at få #stress til at handle om privatlivet. #dkpolhttps://t.co/MxzJFwEYu2 — Camilla Gregersen (@DMCamilla) 22. januar 2019

Formand for foreningen Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, siger til DR:

»Forslaget viser jo, at mange forældre i dag føler et stort pres, fordi der er rigtig meget information, man skal forholde sig til i Forældreintra. Den måde, man bruger systemet på, har fået lov til at udvikle sig, uden at nogen har sat gode grænser for det og lavet principper for kommunikationen mellem skole og hjem. Det er dér, man bør gribe ind.«

Næstformand i HK, Martin Rasmussen, på Twitter:

»Jeg elsker ikke forældreintra, men at afskaffelse af intra er det første forslag fra Stresspanelet, Det virker uambitiøst. Jeg håber, at der kommer nogle mere brugbare bud. Stress koster DK 80 milliarder om året. Vi har brug for handling«.

Jeg elsker ikke forældreintra, men at afskaffelse af intra er det første forslag fra Stresspanelet, Det virker uambitiøst. Jeg håber, at der kommer nogle mere brugbare bud. Stress koster DK 80 milliarder om året. Vi har brug for handling. #arbejde #dkpol https://t.co/rACBoAAx6H — Martin Rasmussen (@martinhkdk) 22. januar 2019

Skoleledernes næstformand, Dorte Andreas, på foreningens hjemmeside:

»Både forældre og skole er i dag vant til at kommunikere digitalt, og vi ser ikke et behov for at nedlægge den digitale kommunikationsform og erstatte den med den gamle kontaktbog. I stedet bør vi se på, hvordan man på den enkelte skole kan tilrettelægge kommunikationen, så hverken forældre, elever eller personale presses«.