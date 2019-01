Unge vindere af aviskonkurrence: »FN-målene er jo herre-relevante «

»Jeres ideer, visioner og løsninger skal repræsentere en bæredygtig verden.I er ’generation verdensmål’«, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs til de 8 skoleklasser, der er samlet i JP/Politikens Hus i København. Eleverne, der spænder fra 6. til 10. klasse, er alle vindere af den årlige mediekonkurrence for folkeskoler, som i år har haft FN’s verdensmål som tema. Alle har de skrevet konstruktive nyheder om blandt andet klima, ligestilling og uddannelse.

»Det er sgu da nemt nok at sige, at vi bare skal fikse hele lortet«, hvisker en lyshåret dreng på bagerste række til sin sidemand.

Når man kigger ud over generation verdensmål, er der mange, der lytter interesseret til udviklingsministerens og chefredaktørernes taler. Men de prikker også til hinandens tyggegummibobler, filmer Snapchat-videoer og ser længselsfuldt efter de hotwings og miniburgere, der er stillet frem i hjørnet. De laver fredstegn, når stolte lærere fotograferer dem, og piller nervøst ved de guldmedaljer, de får overrakt af avisernes chefredaktører.

Der var i alt 8 vindere af konkurrencen, hvor eleverne har produceret konstruktive nyheder til avis og web i samarbejde med Politiken, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Verdens Bedste Nyheder. Det har skabt overskrifter som ’Har politikerne fuldstændig tabt FN-sutten?’, ’Er #MeToo en ny heksejagt?’ og ’Lokal familie med fire børn dropper bilen’. Politikens to priser gik til 7. x og y på Endrupskolen og 9. a på Bernadotteskolen.

Alle skal bidrage

»Der har jo ingen relevans for mit politiske grundlag, om jeg har en tissemand eller tissekone gemt under min nederdel«, skriver Silke Waade Clathworthy på 15 år i en klumme om sexisme og manglende ligestilling i Bernadotteskolens udgave af Politiken.

»FN-målene er jo herre-relevante. Vi har virkelig kunnet vælge emner, vi følte noget for. For eksempel ligestillingsdebatten«, siger hun og fortæller, at det har været sjovt for klassen at producere en avis.

Eleverne får stor ros af minister, chefredaktører og rapperen Per Vers, der er mødt op for at rappe om elevernes artikler.

»Det er rigtig vigtigt, at børn og unge kender verdensmålene, for de er med til at tegne fremtiden og de løsninger, der er vigtige for at nå dem. Hvis vi skal nå dem inden 2030, skal alle bidrage«, siger Ulla Tørnæs.

For Karla Hebsgaard Lund fra 9. a på Bernadotteskolen kan det virke overvældende at høre de mange taler om næste generations ansvar.

»Det er et stort pres, at det er os, der skal løse fremtiden. Man tænker lidt: Puha, hold da op, der er meget. Men vi kan lige så godt gå ud og gøre noget ved det, så det ikke bliver endnu værre«, siger hun.