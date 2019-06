Move over, nørdede gamerdrenge: Kvinderne vil også kode

fakta

Adgangskrav på ITU

For at komme ind på IT-Universitetet skal man have bestået en gymnasial eksamen, have matematik A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0, engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0 samt have bestået dansk A.

Adgangskvotienten for kvote 1 var i 2018 8,6 på softwareudvikling og 9,0 på data science.