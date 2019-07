Afgørelsens time nærmer sig: Det er blevet nemmere at komme ind på en uddannelse – og vi får flere læger og sygeplejersker

Det er ikke rekord, men det er tæt på, når 65.714 nu har fået plads på de videregående uddannelser med semesterstart efter sommer.

Tallet ligger 1 procent over optaget sidste år.

Kun 2016 var et endnu større år for indslusning af nye studerende, hvor 1.400 flere kom ind på de mellemlange og lange uddannelser.

Det er de ventede tal fra KOT, Den Koordinerede Tilmelding, som afslører, hvordan det ser ud med fordelingen mellem de glade ansøgere og de skuffede. Fra midnat kan de alle orientere sig om, hvor vidt de er kommet ind på det ønskede studie.

82 procent har således fået opfyldt deres første prioritet, og indenfor de seneste år har det samtidig ikke været nemmere at komme ind end her i sommeren 2019. Antallet af afviste kvalificerede ansøgere har været støt faldende og er nu nede på godt ni procent, hvor det de foregående år lå på 11-12 procent.

Talt i hoveder betyder det, at 8.416 kvalificerede ud af de tilsammen 88.757 ansøgere i år ikke har fået deres ønske om en studieplads opfyldt. Det er i forhold til sidste år 1.349 personer færre, der af den grund må hænge med mulen – eller hele 14 procent færre.

Realistiske unge

Som kontorchef Jens Storm fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse konstaterer overfor Politiken, tyder det på »en øget realisme i studievalget« hos de unge.

En af forklaringerne på det er også, at det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser i år er lidt lavere end sidste år. Derfor er der mindre ’spild’.

»Når lidt færre har søgt ind, skyldes det formentlig også de gode økonomiske konjunkturer. Når det er blevet lettere at få et job, så er der erfaringsmæssigt altid lidt færre, der uddanner sig«, lyder analysen fra kontorchef Jens Storm.

Flere søger studier med jobchance

Realismen blandt ansøgerne indfinder sig også på en anden måde:

Søgningen til de såkaldt »ledighedsdimensionerede« uddannelser er faldet med 1 procent. Det er de studier, hvor ledigheden for nyuddannende ikke bare er høj nu, men har været det systematisk i flere år.

15.675 kom ind på disse fag med en knap så rosenrød jobfremtid.

Omvendt kom to procent flere end sidste år ind på uddannelser med relativt gode chancer for at finde arbejde efter endte studier – det tæller over 50.000 personer.

Sat op på den måde vælger over tre gange så mange en uddannelse med gode jobudsigter end de, der satser på de mere arbejdsløshedsramte fag.

Flere søger sundhedsfag

Blandt ’realisterne’ er de stadig flere, der søger mod medicinstudiet og sygeplejerskefaget, hvor der er mangel på hænder og hoveder over store dele af landet. Antallet af medicinstuderende stiger nu med ikke mindre end 14 procent til i alt 1.765 studerende, mens 4.034 starter på sygeplejerskefaget, og det er en stigning på syv procent studerende.

Men som der står i materialet fra KOT: »Bemærk at antallet af pladser på medicin og sygeplejerske er centralt fastsat og i forbindelse med optagelsen 2019 er blevet hævet«.

Bygningskonstruktøruddannelsen mærker en tilsvarende stigning som hos sygeplejerskerne med syv procent flere studerende i år.

Et andet område med mærkbar fremgang er erhvervsakademiuddannelserne, hvor optaget nu øges med fire procent. I alt 10.706 er blevet tilbudt en erhvervsakademisk uddannelse, og dermed udgør de knap hver sjette af alle nye studerende.

Men det er stadig 40 procent af alle de nye, der skal starte på en professionsbachelor, og 44 procent, der er kommet ind på en bacheloruddannelse.

Det hører selvfølgelig også med i det samlede billede, at der også er en del ikke-kvalificerede ansøgere. Altså de, der ikke havde gennemsnit, der var højt nok, eller som ikke havde de fornødne sprogkundskaber i dansk eller engelsk eller som ikke havde bestået en krævet adgangsprøve. Nogenlunde som i de foregående år er det 11 procent af alle ansøgere, der ikke lever op til adgangskravene.