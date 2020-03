Første skoledag derhjemme forsvandt i it-koks

Automatisk oplæsning

Mandag morgen skulle Danmarks onlinelæringsværktøjer stå sin prøve. Som følge af coronavirus er eleverne sendt hjem og deres lærere har tilsendt dem opgaver, som de kan løse digitalt. Men på dag 1 dumpede systemet.

For mandag morgen og formiddag, hvor hundredtusinder af børn landet over satte sig til tastaturerne sammen med forældrene, fungerede Unilogin ustabilt eller virkede slet ikke.

Unilogin er den adgangskode, som alle skolebørn bruger, når de skal have adgang til de digitale læringsmidler uanset om det er gange-øvelser, engelsk-lektioner eller stavetræning. Det betød, at det arbejde, landets lærere havde lagt i at sørge for opgaver og programmer til de hjemsendte elever, var forgæves, for eleverne kunne ikke få adgang til det, men blot sidde og kigge på en skærm, der aldrig kom videre.

Styrelsen for It og Læring melder da også på sin hjemmeside om, at der opleves uregelmæssigheder med indlogning med Unilogin, fordi der er en »helt utrolig stor belastning«.

En times ventetid

Lene Bechgaard Rasmussen, mor til børn i 5. og 3. klasse på Ålholm Skole i Valby, er en af de forældre, der fik en skæv start på hjemmeundervisningen.

»Min søn Magnus brugte en time på at komme på Matematikfessor, og så kørte det utroligt langsomt«, fortæller hun.

»De burde have forberedt sig bedre på, at alle kommer på. Det er jo ikke en overraskelse. De har vist det siden torsdag. Alle Danmarks lærere har lagt deres opgaver op. De har haft fire dage til at forberede sig. Det burde køre mere glat«, mener Lene Bechgaard Rasmussen.

Styrelsen for It og Læring melder, at man havde forberedt sig på et ekstraordinært stort antal brugere og øget belastningskapaciteten op til denne dag, men alligevel kunne systemet ikke følge med.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at øge kapaciteten og dermed forbedre svartiderne og stabiliteten, så forhåbentlig vil vores mange brugere kunne mærke en forbedring i løbet af de kommende timer«, lød det ved 12-tiden mandag.

»Vi opfordrer til, at man udviser lidt tålmodighed og prøver igen lidt senere«, lyder det i en pressemeddelelse.

På Matematikfessors hjemmeside lyder det mandag kl. 13.15:

»Dysten udsættes med to dage og starter derfor først onsdag den 18. marts kl. 12.00.Vi gør alt, hvad vi kan, for at MatematikFessor.dk er online«.