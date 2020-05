Nye retningslinjer er klar: Store skolebørn skal møde forskudt og holde pauser på skift

Skolerne skal bl.a. bruge forskudte mødetidspunkter og undervise udendørs for at minimere smitterisiko.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det vil være op til den enkelte kommune, hvornår og hvordan skoler kan åbne for de store elever, fastslår Børne- og Undervisningsministeriet, der netop har udsendt retningslinjer for skoler og daginstitutioner i genåbningens fase to.

Derfor kommer ikke alle børn fra 6. til 10. klassetrin i skole på mandag.

Samtidig skal eleverne indstille sig på, at de ikke vender tilbage til en dagligdag mage til tiden før corona.

Selv om undervisning nu som udgangspunkt skal foregå fysisk på skolen, vil der stadig være tale om nødundervisning, fordi det langt fra alle steder er muligt at leve op til normalt timetal og normale standarder for undervisning, fastslår børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Blandt andet skal skolerne bruge forskudte mødetidspunkter og pauser for at minimere smitterisiko. Det skal også være muligt at undervise udendørs, og virtuel undervisning er også stadig en løsning, der kan gøres brug af.

Vil lytte til udfordringer

Og så må børnene kun være sammen med deres egen klasse og ikke blande sig med vennerne i parallelklassen.

»Jeg ved godt, at retningslinjerne ikke svarer på alle spørgsmål, der er derude. Men vi er i løbende dialog med alle fra lærere og pædagoger til institutioner og kommuner, og vi lytter til de udfordringer, som de oplever. Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på, i takt med, at de dukker op«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De store elever skal som udgangspunkt holde den meters afstand, som nu er kravet over alt i samfundet. Men der vil være situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre - f.eks. i praktiske fag og i frikvarterer, og i de situationer skal der være fokus på hygiejnen.

Alle børn skal nu møde fysisk op i skolen, medmindre de falder inden for Sundhedsstyrelsens vejledning om risikogrupper. I så fald skal eleven have fjernundervisning.

Vælger forældre at holde et barn hjemme, som ikke har en læges ord for, at det er nødvendigt, vil blive registreret som fraværende, fastslår den nye vejledning.