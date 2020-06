Skolerne må efter sommer samle elever tættere end en meter

Automatisk oplæsning

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, skoler og uddannelsesinstitutioner vende tilbage til en lidt mere almindelig hverdag.

Det fremgår af nye retningslinjer, som Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør i en pressemeddelelse.

Skoler og uddannelsesinstitutioner kan fra 1. august igen undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

Dermed bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

Udgangspunktet bør dog fortsat være en meters afstand, når det er muligt, lyder anbefalingen.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er 'rigtig glad' for, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det efter sommerferien er forsvarligt at ændre retningslinjerne.

»Hverdagen bliver mere genkendelig for vores børn og unge - selvom også de fortsat, ligesom alle os andre, skal tage en række forholdsregler for at passe ekstra på hinanden«, siger hun i pressemeddelelsen.

I dagtilbud gælder den generelle anbefaling om en meters afstand fortsat ikke, når det drejer sig om børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene.

Samtidig skal institutioner og skoler fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

