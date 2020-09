Seksualundervisning: Kristne friskoler bruger læremateriale, der sidestiller homoseksualitet med vold og incest

Fakta:

Eksempler fra Adamogeva.dk

Om homoseksualitet:

»Gud ønsker at hjælpe homoseksuelle til at få deres liv til at fungere på andre måder end ved at være i et homopar.«

»Følelse af ensomhed og følelse af at være anderledes eller homoseksuel kan skyldes, at man har haft seksuelle oplevelser med større børn eller voksne. Er det tilfældet for dig, har du været udsat for et seksuelt overgreb. Måske har den voksne oven i købet fortalt dig noget, der får dig til at tro, at du er homoseksuel.«

»Du skal også undgå kontakter med mænd med henblik på homoseksuel sex. Hvis du opsøger homosex, vil det gøre det sværere for din seksualitet at finde heteroseksuelle veje.«

»Hvis man ikke ønsker at ‘være homoseksuel’, er det vigtigt at lægge vægt på andre aspekter af livet end sex.«

Om pornografi:

»Jo mere porno et menneske ser, jo mere har han eller hun tendens til at trække sig følelsesmæssigt tilbage fra rigtige personer og udelukkende være afhængig af pornoen. I sidste ende bliver det vanskeligt at blive tiltrukket af et rigtigt menneske og skabe et forhold. Det resulterer i isolation og ensomhed og skaber grobund for mere porno.«

»Det overrasker dig måske, men porno påvirker hjernen på stort set samme måde som fx alkohol, tobak og hash.«

»Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. (Matt 5,28). Det gør porno (både blød og hård) til synd.«

