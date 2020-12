Lars Sandahl Sørensen: Monopoler skaber tabere. Denne omgang bliver det børnene

Hvad kan en privat børnehave, som en offentlig børnehave ikke kan?

Offentlige børnehaver kan en hel masse, men private børnehaver viser også på alle mulige måder at have fleksibilitet, smidighed og individualiserede tilbud. Som knægt var jeg i skovbørnehave privat, for det fandtes slet ikke dengang i det offentlige. Det var helt enestående, herhjemme og i udlandet. Så det handler om at kunne tilbyde noget mere alsidighed og give os nogle frie valg.

Hvorfor kan man ikke det i det offentlige?