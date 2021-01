Lærere ønsker kortere dage og færre fag under hjemsendelse

Som led i den fortsatte nedlukning af Danmark skal langt de fleste elever fra alle folkeskolens klassetrin fortsat hjemmeundervises. Danmarks Lærerforening bakker op om den fortsatte nedlukning, men påpeger også, at der skal frigøres ressourcer til at sikre ordentlige forhold for de lærere og elever, der bliver ved med at møde op i skolen hver dag, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand i Danmarks Lærerforening.

»Der er kommuner, der stadigvæk lader som om, vi kan klare det hele med en lang skoledag, hvor eleverne sidder ved skærmen hele dagen. Men samtidig skal vi også tage os af de elever, der møder op til nødpasning«.

Kortere dage og færre fag vil give lærerne en anden frihed til at variere skoledagene og tage nogle længere pauser, og det er nødvendigt, mener Gordon Ørskov Madsen:

»Der er stadig en stor opgave foran os. Vinteren er lang, og folk er ved at være trætte rundtomkring. Så det er vigtigt, at vi afpasser den situation, vi er i, til virkeligheden, så vi kan holde de næste måneder. Ellers risikerer vi at se flere, der ikke kan overkomme den opgave, vi står med«.

Må tilpasse krav til elever

Onsdag aften oplyste regeringen, at de gældende coronarestriktioner forlænges med tre uger, så de nu gælder til og med 7. februar. Det betyder blandt andet, at elever i folkeskolen og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser er sendt hjem og modtager fjernundervisning. Der er dog visse undtagelser for elever med særlige behov.

Onsdag blev det også meldt ud fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at sommerens eksamener og prøver vil afspejle det meget anderledes år, der har præget folkeskolen. Hvis de altså gennemføres.

»Vi kan ikke have de samme forventninger til elevernes udbytte af undervisningen. Vi kan ikke levere det samme, som vi normalt kan. Derfor må vi tilpasse kravene til eleverne – både i eksamener og i de krav vi stiller for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Og så skal vi være opmærksomme på, at rigtig mange børn og unge mest af alt har et socialt efterslæb, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi kan åbne samfundet og skolerne igen«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Ifølge lærerforeningen er man i tæt kontakt med undervisningsministeriet og de øvrige parter på skoleområdet. Foreningen er eksempelvis på vej med input til ministeren til, hvordan man mest optimalt kan afslutte skoleforløbet for afgangseleverne.

