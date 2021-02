De yngste elever kan komme tilbage i skole næste mandag

Fra mandag 8. februar kan de yngste elever i folkeskolen igen indtage klasselokalerne. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger mandag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, at eleverne i 0.-4.-klasse kan vende tilbage til skolerne. Det sker, efter at smittetallene med coronavirus er faldet som følge af den seneste tids store nedlukning af samfundet.

De yngste elever i folkeskolen var senest i skole lige inden jul. Siden juleferien sluttede i begyndelsen af januar, har eleverne fået fjernundervisning. Der har dog været mulighed for, at børn har kunnet modtage nødundervisning på skolen, hvis deres forældre har haft behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor.

Udsigten til, at de yngste elever kan vende tilbage i skolen, bliver modtaget med stor tilfredshed på Twitter af flere politikere.

Han bakkes op af Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstres politiske leder:

Også SF’s gruppeformand, Jacob Mark, er tilfreds:





Opdateres ...

ritzau