Lærere inden genåbning: Vi skal tage os ekstra godt af nogle

Når skolen om en uge igen åbner for de yngste elever i 0.-4 klasse, skal lærerne især have fokus på, at ikke alle glider lige nemt ind i undervisningen igen. Nogle elever skal blandt andet have ekstra opmærksomhed for at komme ind i fællesskabet igen, siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

»Nogle elever skal vi tage os ekstra godt af. Det her er et stort skifte fra at have været hjemme og modtage undervisning uden at have været sammen og til at skulle være sammen i en stor gruppe igen. Og der er noget undervisning, der skal i gang igen, og det kræver en ekstra indsats særligt over for nogle elever«, siger han.

Undervisningen kommer ikke til at blive helt som inden coronavirusset gjorde sit indtog i samfundet, blandt andet fordi skolerne fortsat skal sørge for at undgå smitte. Derfor bliver det også anderledes for eleverne at vende tilbage.

»Det her skal tilpasses den virkelighed, vi er i. Det bliver ikke helt normalt, men der er en verden til forskel for de yngste elever i forhold til at sidde hjemme«, siger formanden.

»De bliver glade for at se hinanden. Men de bliver også glade for at få en meget mere normal hverdag. Vi skal være opmærksomme på, at fællesskabet skal rystes sammen igen«, tilføjer han.

Utryghed blandt lærere

På mandagens pressemøde, hvor genåbningen af de mindste klasser 8. februar blev præsenteret, fremgik det også, at reglerne for nødundervisning fortsætter. Det giver ifølge Gordon Ørskov Madsen lærerne en række gode redskaber, der skal sørge for, at genåbningen både bliver coronasikker, men også effektiv for eleverne.

»Det sikrer fleksibilitet, fordi klasserne er mindre, og vi kan sørge for, at vi undgår kontakt mellem så mange som muligt. Vi kan også skære ned på undervisningstimerne«, siger han.

Blandt lærerne glæder de fleste sig selvsagt til at komme tilbage, siger formanden. Men han understreger også, at mange er utrygge, fordi coronavirussen stadig er til stede i samfundet.

»Utrygheden skal vi tage alvorligt. Derfor er jeg glad for, at ministeren lægger vægt på, at det her skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og at vi skal have fokus på arbejdsmiljøet«, siger Gordon Ørskov Madsen.

