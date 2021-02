De første elever er endelig tilbage i skole: »Det føles, som om vi har været derhjemme i 100 år«

Landets mindste elever møder her til morgen ind til årets første undervisning, der fysisk foregår på skolerne. Og for 10-årige Carla Røm, der går på Birkhovedskolen i Nyborg, er det en dag, hun har set frem til i spænding.

»Jeg glæder mig til at lege med mine bedste venner og gå rigtigt i skole igen. Endelig kan vi lege sneboldkamp sammen«, siger hun.

Også 10-årige Ahmed Aedinur har glædet sig til at komme tilbage. Han kan godt mærke, at de syv uger med først vinterferie og derefter hjemmeundervisning har været lange.

»Det føles, som om vi har været derhjemme i 100 år. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med mine venner i frikvarteret. Og få hjælp af lærerne - nu kan jeg bare række hånden op - og så kommer de. Det har været svært på teams«, siger han.

For lærerne er det også en glædens dag, selv om det er lidt mere besværligt at gennemføre undervisningen med den lange række af restriktioner, der skal overholdes.

»Begejstringens glæde er tårnhøj. Det er så dejligt at se. Der er meget praktik i de første dage i forhold til restriktionerne, men først fremmest skal de kommende dage gå med at få ro på og vænne sig til at være sammen igen«, siger Hanne Them, der er årgangslærer i 4. Klasse på Birkhovedskolen.

Ingen afstandskrav

For børnene vil det være en lidt anden hverdag, der venter dem, end da de vendte tilbage efter sidste nedlukning i foråret 2020. Mest bemærkelsesværdigt er der denne gang intet afstandskrav i klasserne, og det betyder, at klasser forbliver samlet – og ikke som i foråret bliver delt op i hold. Derudover betyder de nye retningslinjer, at børnene gerne må kramme og lege, så længe de holder sig fra skolens andre klasser.

»Børn kan ikke holde afstand ligesom voksne på en arbejdsplads. Derfor er reglerne for, hvem de må være sammen med hårdere«, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om ændringen i retningslinjerne, da genåbningen af skolerne blev præsenteret på et pressemøde i sidste uge.

Sammen med skolerne genåbner også SFO’er og klubtilbud for elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse. De ældste elever må dog vente med at vende tilbage til skolen. Indtil videre forlyder der ingen planer om, hvornår de større elever på skolerne og ungdomsuddannelserne må vende tilbage til undervisningen.

Men det er vigtigt at huske, at der fortsat er mulighed for at lave særlige ordninger for hjemsendte elever, hvis det er nødvendigt, understreger ministeren i en pressemeddelelse.

»Selv om der stadig er mange elever i skoler og ungdomsuddannelser, som må vente lidt endnu, vil jeg igen understrege, at hvis en elev har særlige udfordringer, for eksempel derhjemme, så bør de møde fysisk frem«, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.