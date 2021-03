Partier presser på: Store elever skal tilbage til udendørs undervisning

På med termotøjet og en varm hue.

En række af partierne i Folketinget vil nu give skolelederne nye muligheder for at få de store elever tilbage i skole ved hjælp af udendørs undervisning. Det gælder SF, Radikale Venstre og Venstre. Også Dansk Folkeparti er stærkt opsat på at få de store elever tilbage.

Det sker samtidig med, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i Politiken onsdag fastslog, at regeringen går »massivt til værks« for at mindske mistrivslen hos de elever, der stadig er hjemme.