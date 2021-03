Politisk flertal siger nej til norsk skolemodel i Danmark

Efter det første møde i det nyudklækkede epidemiudvalg i Folketinget står det klart, at der ikke er flertal for at igangsætte den norske model for skoleåbninger - den såkaldte trafiklysmodel.

Det oplyser politisk ordfører for Venstre Sophie Løhde, der er næstformand i epidemiudvalget. Det skal fremover inddrages i tiltag for at begrænse epidemier.

Venstre vil gerne have alle danske skolebørn fysisk tilbage i skole. De nuværende coronarestriktioner betyder, at elever i 5. – 8.-klasse fortsat modtager undervisning foran skærmen derhjemme.

»Der er blevet truffet mange beslutninger, men desværre ikke en eneste, som gør, at landets børn kommer tilbage i skole nu her«, siger Løhde.

»Det var de blå partiers største ønske, at vi i dag fremsatte forslag om at få elever tilbage efter den norske model, så vi sikrer, at vi laver ansvarlige skoleåbninger i Danmark, fordi vi er bekymrede for børnenes mistrivsel og faglige efterslæb«.

»Når det kan lade sig gøre i Norge, begriber jeg ikke, at det ikke kan lade sig gøre i Danmark«, siger Løhde.

I Norge er skolerne som udgangspunkt åbne. Og alle elever kan i modsætning til i Danmark komme fysisk i skole.

Skolerne i Norge skal dog indføre restriktioner, alt efter om de er i en grøn, gul eller rød kategori.

ritzau