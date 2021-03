R vil bruge 700 mio. kr. på børns trivsel efter corona

Coronapandemien har været hård for rigtig mange børn og unge – og rigtig slem for nogle. Det går ikke væk af sig selv, bare fordi de kommer tilbage i skole og på ungdomsuddannelse.

Sådan lyder det fra Radikale Venstre, der ønsker en langsigtet strategi til at få genoprettet trivslen blandt børn og unge. Partiet foreslår at afsætte 700 millioner kroner fordelt over 2021 og 2022 til en ekstraordinær indsats. Pengene skal findes i den såkaldte corona-krigskasse, der i 2021 har et budget på 9,2 milliarder kroner.

»Der er brug for tiltag og handling nu og her. For nogle børn og unge har pandemien været rigtig hård, også for de fællesskaber, de er i, og det kan tage tid at bygge op igen«, siger Sofie Carsten Nielsen, formand for Radikale Venstre.

Forleden åbnede finansminister Nicolai Wammen (S) for, at indsatser rettet mod trivsel kan komme i spil i forbindelse med det igangværende forhandlingsforløb om genåbning med alle partier, hvor der forhandles om hjælpepakker og genstart.

De radikale ønsker at bruge flere penge på blandt andet bedre opfølgning på screening af trivslen blandt børn og unge, hvor der skal være en lavere tærskel for, hvornår der sættes ind, og til mere forebyggende indsatser over for dem, der viser tegn på mistrivsel, uden at det endnu er alvorligt. Derudover skal alle skoler og ungdomsuddannelser have ekstra trivselstilbud de næste to år, der blandt andet kan bruges til caféaftener på gymnasiet eller lejrskole. Og så vil partiet styrke PPR, pædagogisk, psykologisk rådgivning, i en 10-års plan for psykiatrien.