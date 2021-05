SF: Elever i 7.-9. klasse skal kunne komme i mesterlære

Elever, der mangler motivation eller kæmper med tal og bogstaver og føler, at de er i gang med en ørkenvandring, kan have svært ved at få afsluttet skolen med en afgangseksamen. Og de kan have endnu sværere ved at fortsætte videre i uddannelsessystemet.

Som Politiken skrev fredag, viser en analyse fra Tænketanken DEA, at der i takt med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 er kommet flere fagligt svage unge, der to år efter folkeskolens afgangsprøve endnu ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse.

At flere falder ud af uddannelsessystemet i en meget ung alder, får nu SF til at foreslå at skærpe folkeskolens mulighed for at sende elever i mesterlære i en virksomhed en til tre dage om ugen.

Ifølge Jacob Mark, der er SF’s børne- og undervisningsordfører, må skolerne godt, som loven er nu, tilbyde elever et par dage i lære hos en virksomhed, men meget få skoler gør det. Formålet med en mesterlæreordning er ifølge SF at sikre, at flere gennemfører folkeskolen og kommer videre i uddannelsessystemet.

»For unge, der har svært ved at gå i skole fem dage om ugen, vil ordningen være vejen til, at de kan gennemføre folkeskolen og komme videre med nogle sejre i rygsækken. I dag er der unge, der ikke trives i de stive rammer i folkeskolen, og der kan vi se, hvordan det at komme ud på en arbejdsplads tænder en gnist«, siger han.