SF: Elever i 7.-9. klasse skal kunne komme i mesterlære

Elever, der mangler motivation eller kæmper med tal og bogstaver og føler, at de er i gang med en ørkenvandring, kan have svært ved at få afsluttet skolen med en afgangseksamen. Og de kan have endnu sværere ved at fortsætte videre i uddannelsessystemet.

Som Politiken skrev fredag, viser en analyse fra Tænketanken DEA, at der i takt med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 er kommet flere fagligt svage unge, der to år efter folkeskolens afgangsprøve endnu ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse.

At flere falder ud af uddannelsessystemet i en meget ung alder, får nu SF til at foreslå at skærpe folkeskolens mulighed for at sende elever i mesterlære i en virksomhed en til tre dage om ugen.