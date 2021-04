Mette Frederiksen opfordrer til lokale løsninger på udeundervisning

Automatisk oplæsning

Danmark er nødt til at gennemføre en gradvis genåbning af samfundet. Derfor kan alle skoler endnu ikke tage imod eleverne i 5.-8. klasse på normal vis.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), som torsdag formiddag er på besøg i Slotsarkaderne i Hillerød. De er del af den genåbning, som trådte i kraft onsdag.

Men selvom mange glæder sig over, at restriktionerne gradvis lempes, så er der tiltagende kritik af, at udeundervisningen for 5.-8. klasse ikke fungerer mange steder. Derfor bliver mange elever fortsat undervist hjemme.

Mette Frederiksen opfordrer dog forældre og elever til at have tålmodighed lidt endnu:

»Der er paradokser, når vi åbner op, fordi alt ikke kan åbne på en gang. Hvis der er nogle udfordringer på skoleområdet, så må vi løse det i sektorpartnerskabet. Og er der lokale udfordringer, så må man løse det lokalt«.

»Men jeg kan også se, at udeundervisningen fungerer mange steder,« siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at regeringen og et bredt politisk flertal i den seneste genåbningsaftale har forsøgt at tage hensyn til det store ønske om mere skolegang for børnene.

Onsdag fik 5.-8.-klasserne mulighed for at komme i skole igen hele tiden - hvis undervisningen hver anden uge er udendørs.

Men mere end halvdelen af skolerne holder fast i fjernundervisningen den ene uge, fordi det ikke er praktisk muligt at afholde udeundervisning.

ritzau