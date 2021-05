Nye retningslinjer baner vej for karamelkast og studenterkørsel

Når afgangselever i grundskolen inden længe har sidste skoledag, kan de dele karameller ud – bare det sker med afstand og til en klasse ad gangen. Og når blomsten af Danmarks ungdom til sommer skal fejre, at de er færdige som studenter, er der grønt lys til den traditionsrige studenterkørsel.

Sådan lyder beskeden fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der torsdag har offentliggjort nye retningslinjer.

»Det skal både være muligt at kaste karameller sidste skoledag, have familien med ved overrækkelse af svendebrev eller eksamensbevis og at køre i studentervogn. Jeg er rigtig glad for, at elever i både grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne får mulighed for at fejre den her store milepæl sammen med deres familie og venner«, siger ministeren i en pressemeddelelse.

500 siddende gæster til dimission

Retningslinjerne minder en del om sidste år, hvor det også var muligt at køre studenterkørsel og dele karameller ud trods coronaepidemien. Dengang hed det i retningslinjerne, at en ædru person – foruden klassen og chaufføren – kunne slutte sig til studenterkørslen for at øge trygheden og eksempelvis træde til, hvis en elev udviste symptomer. Det er ikke nævnt i dette års udgave af retningslinjerne. Det anbefales til gengæld, at deltagerne i studenterkørsel lader sig teste for covid-19 forud for køreturen.

Det fremgår også, at hver elev må have op til fem gæster med, når eleven får sat huen på hovedet som afslutning på sin ungdomsuddannelse. Ved den officielle afslutningen på uddannelsen – også kaldet translokation og dimission – må der være op til 500 siddende gæster. Blot skal de gældende retningslinjer for test følges af deltagerne.

Hvis det foregår i grundskolen, gælder der en kraftig opfordring til, at elever, ansatte og besøgende kan fremvise en negativ coronatest, der højst er 72 timer. Hvis det foregår på efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser er det et krav, med mindre man er undtaget testkravet. Eksempelvis hvis man er vaccineret.

