»Vi nærmer os et sted, hvor det, vi uddanner til, er noget, samfundet har brug for. Det er der, vi skal hen«

Fakta

Unges valg

Hovedresultater af Evalueringsinstituttets undersøgelse ’Begrundelser for studievalg: Hvem lægger fokus på hvad?’

Størstedelen af de studerende begrunder studievalget med faglig interesse og muligheden for at få et spændende job.

Ældre studerende lægger mere vægt på at gøre en positiv forskel for andre. 69 pct. af de studerende over 26 år begrunder studievalget med muligheden for at gøre en positiv forskel, mens det samme er tilfældet for 59 pct. af de 17-20-årige.

Omvendt lægger yngre studerende mere vægt på at få en høj indkomst. 32 pct. af de 17-20-årige begrunder studievalget med muligheden for en høj indkomst, mens det kun er 21 pct. af de studerende på over 26 år.

Muligheden for at gøre en positiv forskel er mest afgørende for studerende på velfærdsuddannelserne (93-96 pct.).

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut

