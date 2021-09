»Alle vidste det«: Succesrig skole anklages for fusk med afgangsprøver

Søndervangskolen i Viby syd for Aarhus er kendt for sit løft af tosprogede elever.

Skolens leder, Rani Hørlyck, er blevet hyldet for sit arbejde på skolen. Hun har vendt udviklingen for eleverne på skolen, der tidligere var blandt de dårligst præsterende i landet. I sin tale ved Folketingets åbning i 2017 fremhævede daværende statsminister Lars løkke for eksempel, at han i august samme år besøgte Søndervangskolen, hvor de »allerede havde hævet niveauet med 1 karakterpoint på få år, selv om mere end ni ud af ti elever har indvandrerbaggrund«.